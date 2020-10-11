نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام موقف البطاقة المدنية بالرقم المدني في الكويت 2020 (هويتى) عبر موقع الهيئة العامّة للمعلومات المدنيّة www.e.gov.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام البطاقة المدنية بالرقم المدني، تقدم الهيئة العامة للمعلومات المدنية عدد من الخدمات الهامة عبر شبكة الانترنت من خلال الموقع الرسمى لها أو عبر منصة المغلف الإلكتروني من أهمها الإستفسار عن البطاقة المدنية بالرقم المدنى , أيضاً يمكن من خلالها تجديد البطاقة المدنية للكويتيين وغير الكويتيين وكثير غيرها من خدمات الإستفسار والإستعلام عبر موقعنا ثقفنى الاخباري .

استعلام البطاقة المدنية بالرقم المدني

توفر الهيئة العامة للمعلومات المدنية في دولة الكويت كل الخدمات الخاصة بالبطاقة المدنية وكل ما يتعلق بها سواء لمواطني الكويت أو للمقيمين فقط , وتقدم الهيئة إمكانية الحصول على هذه الخدمات مثل تجديد البطاقة المدنية وغيرها إلكترونياً دون الحاجة لزيارة فروعها , فتقوم الهيئة بحفظ بيانات ومعلومات المواليد الجدد كما تسجل إقامة الإلتحاق بعائل للمرة الاولى .

الحصول على البطاقة المدنية إلكترونياً (هويتى)

كما وفرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية تطبيق هويتى الذي يمكن من الحصول على بطاقة معلومات مدنية يمكن الاستعانة بها وتقديمها في كافة المصالح الحكومية والخاصة في الكويت وهذا التطبيق متوفر لكافة الهواتف الذكية التى تعمل بنظام “IOS” تحميل Kuwait Mobile ID هويتي ويمكن تحميله لأجهزة أندرويد هويتي

الاستعلام عن البطاقة المدنية إلكترونياً

تتعدد أساليب الاستفسار عن البطاقة المدنية في الكويت أهمها حالياً يتم من خلال البوابة الإلكترونية ويكون كالتالى

الولوج الى البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت

إختيار خانة المواطنين والمقيمين في أعلى واجهة الموقع .

اختيار خانة عرض الكل من جزء الأسرة والأفراد .

الضغط على زر الإستعلام عن موقف البطاقة المدنية .

كتابة الرقم المدني في الخانة المخصصة له .

الضغط على خانة إستعلام يليها الحصول على كل المعلومات المطلوبة في الحال.

طريقة استعلام البطاقة المدنية في الكويت عبر بوابة الخدمات الإلكترونية

رابط الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدنى

اولاً الولوج الى موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية www.e.gov.kw

النقر على زر حالة البطاقة في اول الموقع

إدخال الرقم المدني يليه كود التحقق .

الضغط على خانة إستعلام بعدها تظهر كل المعلومات المطلوبة

معلومات عن حالة البطاقة المدنية بالرقم المدني

تتم الكترونياً كما يلى :

دخول موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية

النقر على زر حالة البطاقة بإدخال رقمك القومى

ادخال رمز التحقق والضغط على إستعلام

لحظات ويقوم النظام بعرض نتائج تجديد البطاقة المستعلم عنها .

الاستعلام عن رقم المرجع في دولة الكويت

أيضاً تقدم وزارة الداخلية الكويتية خدمة الإستفسار عن رقم المرجع للمقيمين في الكويت وتتم خطوات الاستعلام كالتالي :