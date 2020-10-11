وحذرت عائشة الرشيد، عبر "دوت الخليج"، من الإنسياق وراء تعليمات وتحذيرات منظمة الصحة العالمية التى تنفذها وفق وثيقة عائلة روكفلر وروتشيلد التابعة للماسونية الصهيونية التى وُضع سيناريو تنفيذها فى 2010 لتتم فى 2020 ، لافتة إلى أن المخطط يسير بسرعة الصاروخ ويستهدف ضرب الأوطان العربية، ومشيرة في الوقت ذاته، إلى أن فيروس كورونا أكبر أكذوبة عرفها العالم فى 2020.
كما حذرت "الإعلامية الكويتية"، من المخاوف التى تختلقها وتروج لها منظمة الصحة العالمية بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا، موضحة أن ما جاء بوثيقة روكفلر بالتعاون مع بيل جيتس كشف أنه بعد عودة الحياة لطبيعتها في سبتمبر يتم المبالغة في الحديث عن موجه ثانية تبدأ في أكتوبر وتشتد مع نوفمبر مع فرض دول معينة إجراءات جديدة مثل باريس تقوم بفرض الكمامات مجدداَ، وألمانيا تعزز التدابير الإحترازية كما تعلن أمريكا من جانبها تجاوز عتبة الإصابات لديها 180 الف حالة وفاة يوميا لاقناع العرب بأن الفيروس موجود وتوحش في الإنتشار.
وطالبت الإعلامية الكويتية؛ وزراء الصحة العرب بعدم تنفيذ قرارات منظمة الصحة العالمية بفرض الحظر مجددا لما سيسفر عن نتائج لا يحمد عقباها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلامية كويتية: فيروس كورونا أكبر أكذوبة عرفها العالم في 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.