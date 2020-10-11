موعد المولد النبوي الشريف 1442/2020 في مصر والسعودية والدول العربية.. إجازة  القطاع العام  والخاص لمولد النبي ﷺ 2020

تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 1442/2020 في مصر والسعودية الدول العربية، يبحث المسلمين في مصر والعالم الإسلامي عن موعد المولد النبوي الشريف، وموعد عطلة مولد النبي الشريف، حيث أن معظم الدول العربية تتخذ ذلك اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالدولة، احتفالاً بذلك اليوم الجليل، حيث يحرص الجميع على استغلال هذا اليوم المبارك والإكثار من الأعمال الحسنة والتقرب من الله والسير على سنة نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وسنقدم لكم في السطور التالية موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2020 في الدول العربية.

موعد المولد النبوي الشريف 1442/2020

موعد المولد النبوي الشريف الإثنين 12 ربيع الأول عام الفيل، حيث يحتفل العالم الإسلامي بذلك اليوم كل عام في نفس الميعاد، حيث يوافق مولد النبي رسول الله (صلي الله عليه وسلم) لعام 14442، يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020.

اجازة المولد النبوي الشريف في القطاع العام والخاص 2020

يوم المولد النبوي الشريف إجازة رسمية في مصر في القطاع العام والخاص، يعد مدفوعة الأجر لكافة القطاعات بالدولة، يوم 12 ربيع الأول، إحتفالاً بولادة رسول الله (صلي الله عليه وسلم)، في كافة الربوع المصرية تكريماً لذلك اليوم يوم مولد نور الهدي خير الأنام.

موعد المولد النبوي الشريف 1442 / 2020

الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 2020

يعد يوم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة عظيمة في كل عام لذلك تحرص جميع الدول الإسلامية على أن يكن إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة ويتم تزيين المساجد للاحتفال بهذا اليوم، بالإضافة إلى مجالس الشعر التي تمدح النبي والحديث عن سننه وطريقة تعامله مع المسلمين وغير المسلمين، بالإضافة إلى خطب سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويجتهد الجميع في هذه الساعات للتقرب من الله عز وجل بالأعمال الحسنة وتقديم الوجبات للفقراء، طالبين من الله حسن الجزاء والأجر وتقبل الأعمال.

ومن خلال موقعنا ثقفني الاخباري نرسل اليكم ارق التمنيات بحلول المولد النبوي الشريف اعاده الله عليكم وعلى الامه الاسلامية بخير.