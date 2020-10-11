أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، جميعهم قادمين من الخارج.
وقالت اللجنة إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة بالفيروس، بينما خرج 9 حالات مصابة من المستشفى.
وبلغ حصيلة إصابات كورونا في البر الرئيسي الصيني 85557 إصابة و 4634 حالة وفاة، بينما لا يزال 381 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.
وسجلت مواقع رصد إحصائيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وصول الإصابات بالفيروس في العالم إلى 37 مليون و400 ألف إصابة بالفيروس حتى الأن.
فيما سجلت المواقع وصول عدد الوفيات بالفيروس في العالم إلى مليون و77 ألف حالة وفاة.
ولا تزال العديد من دول العالم تتخذ عدة قرارات خلال الأيام القليلة الماضية بسبب ارتفاع إصابات كورونا بشكل كبير، ومواجهة موجة ثانية من الفيروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جميعهم من الخارج.. الصين تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.