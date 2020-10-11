نيويورك تايمز: ترامب رغب في ارتداء تيشرت سوبرمان عقب مغادرة المستشفى

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن رغبة الرئيس دونالد ترامب بإرتداء تيشرت شخصية "سوبرمان" أسفل البدلة التي ارتداها فور خروجه من مستشفى وألتر ريد العسكري.
وقالت الصحيفة إن ترامب أخبر المقربين منه برغبته في ارتداء سترة "سوبرمان" أسفل البدلة التي يرتديها فور خروجه من مستشفى وألتر ريد العسكري إلى جانب ارتداء رابطة عنق حمراء.
وأضافت أن ترامب كان يرغب في الحديث لفترة قصيرة قبل أن يفتح القميص ويظهر حرف "s" كشعار عن قوته، وباعتباره خالي من فيروس كورونا المستجد.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد برفقة زوجته ميلانيا ترامب، لينقل إلى مستشفى والتر ريد العسكري حتى تلقى العلاج.
وخرج ترامب من مستشفى والتر يد بعد أيام قليلة من العلاج، ليقف بدون كمامة أمام ساحة البيت الأبيض، وتصبح حالته مستقرة.
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