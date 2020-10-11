مقتل شخص والقبض على آخر في إطلاق نار على احتجاج بأمريكا

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم، مقتل شخص واعتقال آخر، عقب إطلاق النار بالقرب من احتجاجات في دنفر يوم السبت.

وقال مسئول بمدينة دنفر عاصمة ولاية كولورادو، وفق ما نقلته شبكة سي ان ان الأمريكية، غن إطلاق نار وقع بالقرب من تجمع لدعم الشرطة الأمريكية، وآخر مضاد له في دنفر الأمريكية.

واضاف مسئول الشرطة بالمدينة أن التحقيقات أثببت أن هذا المتهم هو حارس أمن خاص، لا يتبع لأي جماعات متطرفة يمينية، حيث يجرى التحقيق معه بتهمة محاولة قتل.

وصرح جو مونتويا رئيس قسم التحقيقات في المدينة خلال مؤتمر صحفي، بأن الضباط في الموقع قدموا المساعدة للضحية، التي تم نقلها إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاتها فيما بعد.

ولم تكشف السلطات الأمريكية عن المزيد من التفاصيل حول هوية منفذ الحادث أو إنتمائه.