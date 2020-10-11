بعد تسجيل 6500 إصابة جديدة بـ كورونا.. هولندا تهدد شعبها بفرض قيود صارمة

أعلنت الحكومة الهولندية، تسجيل 6500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط تحذيرات حكومية من إعادة فرض قيود أكثر صرامة، بنهاية الأسبوع، إذا لم تبدأ الإصابات في الانخفاض.

وأصدر المسؤولون إنذارًا نهائيًا لـ 17 مليون مواطن هولندي أمس بعد تجاهل تطبيق قواعد ارتداء الكمامة، وفق ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووارتفعت الإصابات الهولندية التي تم الإبلاغ عنها يوم السبت بنسبة 64% عن السبت الأسبوع الماضي، عندما تم تشخيص 3900 حالة فقط.

وحذر رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أمس من وجود خطر "حقيقي للغاية" من اتخاذ تدابير أكثر صرامة، وألقى باللوم على عدم احترام الشعب للتدابير الإحترازية.

وأضاف: "بغض النظر عما ينبغي أو لا ينبغي أن نفعله الأسبوع المقبل ، سنضع على الأقل خارطة طريق مع خطة للتدابير المستقبلية مثل تلك المستخدمة في أيرلندا".

وناقش البرلمان الهولندي منح الحكومة سلطة جعل استخدام كمامة الوجه إلزاميًا في الأماكن العامة يوم الأربعاء الماضي، حيث سجلت البلاد 5000 إصابة جديدة.