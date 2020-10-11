بريطانيا تستعد لفرض قيود جديدة لمواجهة فيروس كورونا

وتُتهم الحكومة بعدم إبلاغ البرلمانيين بما فيه الكفاية عن خططها لمكافحة الفيروس. إلا أن هذه المرة حضّرت الأرضية للقواعد التى يمكن فرضها.

وكتب إدوارد ليستر، المستشار الاستراتيجى لبوريس جونسون، لنواب شمال غرب إنجلترا، المنطقة المتضررة بشكل خاص جراء الوباء، لتنبيههم إلى أنه "من المرجح جداً" أن تُطبق قواعد أكثر صرامة فى "بعض المناطق".

وأضاف فى هذه الرسالة أن "الحكومة ستناقش مجموعة تدابير مع المسؤولين المحليين، تطرح كلها خيارات صعبة".

وقالت الحكومة إنّ آلية دعم التوظيف التى أعلنت قبل أسبوعين والتى كانت متاحة فقط للموظفين العاملين بدوام جزئي، ستُمدد "لتشمل الشركات فى كل أنحاء البلاد والتى ستبقى مغلقة بسبب القيود التى فرضتها الحكومة" للحد من انتشار الفيروس.

وسيعوّض على موظفى هذه الشركات بمبالغ تصل إلى ثلثى رواتبهم المعتادة، حتى 2100 جنيه شهرياً. وسينبغى على الشركات دفع فقط المساهمات للضمان الاجتماعى والمتقاعدين.

ويُتوقع فرض نظام قيود على عدة مستويات، حسب خطورة تفشى المرض.

ويتوقع رئيس بلدية ليفربول جو أندرسن فرض "عزل محلي" على مدينته التى تسجّل قرابة 600 إصابة لكل مئة ألف نسمة. وقال لشبكة "بى بى سي" السبت إنه يتوقع إقرار هذا التدبير اعتباراً من "الثلاثاء" فى البرلمان.

وتسارع تفشى الفيروس فى الأيام الأخيرة فى بريطانيا. وسجّلت فى مدينة نوتينغهام الأكثر تضرراً فى إنجلترا، 760,6 إصابة من أصل كل مئة ألف نسمة - وهى زيادة حادة مقارنة بالمعدل المسجّل فى الأسبوع الأخير من سبتمبر (158,3 إصابة لكل مئة ألف شخص).