البيت الأبيض : ترامب لم يعد خطرا على الآخرين لنقل فيروس كورونا

وفى بيان لطبيب البيت الأبيض، جاء أنه بعد الفحوصات الأخيرة للرئيس الأمريكى "لم يعد يشكل خطورة على الآخرين" كناقل لفيروس كورونا المستجد.
وأضاف البيان أن ترامب بات لم يعد يعانى من الحمى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بجانب أنه حالته باتت فى تحسن فيما يخص الأعراض الأخرى.
وفى وقت سابق، مساء أمس السبت، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فى أول مناسبة عامة بعد علاجه من كورونا، إننى بصحة جيدة.
وأكد الرئيس الأمريكى أنه بحالة ممتازة، موجها حديثه إلى ناخبيه "حافظوا على حماسكم للتصويت وأشعر بحالة ممتازة"، موجها لهم الشكر "على تمنياتكم الطيبة لى ولميلانيا (زوجته)".
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