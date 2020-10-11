إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ 7 ملايين والوفيات تتخطى الـ108 آلاف

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تجاوز إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". في البلاد لـ 7 ملايين إصابة.

كما ذكرت الصحة الهندية أن إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تجاوزت الـ 108 ألف حالة وفاة.

وسجلت مواقع رصد إحصائيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وصول الإصابات بالفيروس في العالم إلى 37 مليون و400 ألف إصابة بالفيروس حتى الأن.

فيما سجلت المواقع وصول عدد الوفيات بالفيروس في العالم إلى مليون و77 ألف حالة وفاة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول ظهور بخطاب جماهيري منذ مغادرته المستشفى، أن بلاده تمتلك عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسيتم طرحه قريبا.

وقال ترامب من شرفة بالبيت الأبيض إنه بصة جيدة، مشيرا إلىى أن العلماء الأمريكيين سينجحون في القضاء على فيروس كورونا.

وذكر الرئيس الأمريكي أن إدارته تعمل على بناء برنامج رعاية صحي ممتاز، منتقدا سياسة الديمقراطيين الذين يتعمدون جر البلاد إلى الإغلاق. موضحا أنه لن يسمح بحدوث ذلك مرة أخرى.