عدد إصابات كورونا فى الهند يتجاوز 7 ملايين حالة

وأشارت التقارير إلى أن الهند تقترب بسرعة من الأرقام التى سجلتها الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا فى العالم.

ووفقا للأرقام التى نشرتها وزارة الصحة الهندية الأحد، فقد تم تسجيل نحو 75 ألف إصابة جديدة بكورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، الأمر الذى يرفع عدد المصابين فى البلاد إلى 7,05 ملايين شخص، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

ولا تبعد الهند، التى تحتل المركز الثانى من حيث الإصابات فى العالم، كثيرا عن الولايات المتحدة التى بلغ عدد الإصابات فيها 7,67 ملايين.

وتأتى البرازيل بعدهما بعدد إصابات وصل إلى 5.05 مليون إصابة، مع العلم أن البرازيل تحتل المركز الثانى من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.

وسجلت الولايات المتحدة 214,367 حالة وفاة بكوفيد-19، مقابل 149,639 وفاة فى البرازيل و107,416 وفاة فى الهند.