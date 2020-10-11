صدمة.. كورونا يهاجم حاسة جديدة لدى الإنسان

أطلق أطباء تحذيرات من تسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بعض المرضى بفقدان حاسة السمع، عازين السبب إلى تأثيره على الأوعية الدموية للأذن.

ووفقا للتقرير الذي نشرته شبكة سي ان ان الأمريكية فإن هذا التوقع جاء عقب شعور ميريدت بطنين في أذنها، وعقب فحصها لفيروس كورونا، اكتشفت إصابتها بالفيروس، رغم أنها لم تشعر بأي اعراض للفيروس.

وقال اختصاصي أنف وأذن وحنجرة، لهاريل إن الفيروس على الأغلب هو السبب في فقدان حاسة السمع في إحدى أذنيها.

من جانبه قال ماثيو ستيوارت، الأستاذ المساعد في طب الأذن والأنف والحنجرة في جامعة جونز هوبكنز لـ سي ان ان: "نسمع المزيد والمزيد عن أناس يعانون من ضعف السمع كجزء من عدوى كوفيد19".

ولا توجد إحصائيات حول مدى شيوع إصابة الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا بفقدان السمع، لكن بعض الدراسات الصغيرة تشير إلى ارتباط محتمل.