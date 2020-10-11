أعلن مصدر أمني في أفغانستان مقتل عشرة جنود على الأقل من قوات الجيش الوطني الأفغاني بالإضافة إلى ثلاثة مدنيين، وذلك جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق في إقليم "سار إي بول".
وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأحد أن الانفجار الذي وقع بعاصمة الإقليم الشمالي أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح.
ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن بما في ذلك حركة "طالبان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل وإصابة 16 شخصا جراء انفجار قنبلة بإقليم سار إي بول بـ أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.