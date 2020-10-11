مقتل وإصابة 16 شخصا جراء انفجار قنبلة بإقليم سار إي بول بـ أفغانستان

أعلن مصدر أمني في أفغانستان مقتل عشرة جنود على الأقل من قوات الجيش الوطني الأفغاني بالإضافة إلى ثلاثة مدنيين، وذلك جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق في إقليم "سار إي بول".

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأحد أن الانفجار الذي وقع بعاصمة الإقليم الشمالي أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح.

ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن بما في ذلك حركة "طالبان".