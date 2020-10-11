كوريا الجنوبية تسجل 58 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها الكورية الجنوبية اليوم الأحد أنه تم تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 46 إصابة محلية، ما رفع حصيلة الإصابات إلى 24 ألفا و606 حالات.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وكالة مكافحة الأمراض إنه من بين الإصابات المحلية التي تم رصدها حديثًا، تم الإبلاغ عن 19 حالة في سول و18 حالة في إقليم كيونجكي المحيط بالعاصمة، بينما وصل عدد الحالات الوافدة التي تم رصدها حديثًا إلى 12، ليصل إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 3373 حالة.

وسجلت الوكالة حالتي وفاة جديدتين من الفيروس، ما رفع عدد المتوفين من المرض إلى 432.

وأجرت كوريا الجنوبية 2 مليون و410 آلاف و483 اختبارًا لفيروس كورونا منذ يوم 3 يناير الماضي.