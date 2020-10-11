شرطة دنفر : مقتل شخص خلال مواجهات بين جماعات يسارية ويمينية

لقى شخص حتفه رميًا بالرصاص خلال احتجاجات متعارضة لجماعات يسارية ويمينية بوسط مدينة دنفر الأمريكية، ، يوم السبت بتوقيت الولايات المتحدة، حيث اعتقلت الشرطة مشتبهًا به قالت إنه يعمل حارس أمن خاص.





ووفقا لما ذكرته قناة "كى.يو.إس.إيه" التلفزيونية، فإن الرجل الذى اعتقل بسبب إطلاق النار كان حارس أمن تعاقدت معه القناة لحماية طاقمها. وقالت القناة: "اعتادت قناة كى.يو.إس.إيه منذ أشهر على الاستعانة بالأمن الخاص لمرافقة الموظفين فى الاحتجاجات". ووقع إطلاق النار فى فناء بمتحف دنفر للفنون خلال احتجاجات متعارضة لجماعات يسارية ويمينية . ولم يؤكد جو مونتويا، رئيس التحقيقات بشرطة دنفر، ما إذا كان المشتبه به يعمل فى المحطة. ولم تحدد السلطات الضحية ولا مطلق النار المشتبه به. وقال مونتويا إن الشرطة حافظت على الفصل بين المجموعتين ولم تحدث اعتقالات أخرى خلال المسيرتين المتناحرتين.

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