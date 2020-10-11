أذربيجان : صاروخ أرمينى يصيب محطة للطاقة الكهربائية

وأضافت النيابة الآذرية: "أطلقت القوات المسلحة الأرمنية النيران فى حوالى الساعة 04:00 بالتوقيت المحلى (03:00 بتوقيت موسكو) على مدينة مينجاتشيفير التى تعد أكبر مدينة صناعية فى أذربيجان"، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.
وقالت النيابة العامة الآذرية إن محطة مينجاتشيفير للطاقة الكهربائية الموجودة هناك، تعرضت للقصف الصاروخي من جانب أرمينيا، مضيفة أن قوات الدفاع الجوى الأذربيجانية تمكنت من اعتراض هذه الصواريخ.
وأشار بيان النيابة إلى أن مدينة مينجاتشيفير تقع على بعد 100 كيلومتر من منطقة القتال فى قره باغ، حيث تعتبر محطة مينجاتشيفير، الأكبر بين محطات الطاقة فى جنوب القوقاز، كما أنها المسؤولة عن تزويد جزء كبير من أذربيجان بالكهرباء.
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