مقتل شخصين في انفجار جنوب غربي إيران

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بمقتل شخصين على الأقل بانفجار جديد صباح اليوم وتدمير سوق ومنزل مجاور للسوق جنوب غربي البلاد، بعد يومٍ واحد على حادثة وقعت أمس، في استمرارٍ لسقوط قتلى ومصابين، في انفجارات متتالية غير معلومة الأسباب، ووقت حدوثها. وذكرت وسائل الإعلام أن الشخصين قتلا بسبب الغاز في منطقة بجنوب غرب إيران، وأحدث الانفجار العديد من الدمار والخسائر في المحلات المجاورة للسوق الشعبي.

ونشب أمس حريق في محطة للمترو في غرب طهران وذلك في ساعة مبكرة، ولم يسفر الحريق عن ضحايا.

وقال المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الرسمية مجتبى خالدي إن الحريق اندع في الساعة 7.45 صباح أمس بالتوقيت المحلي في محطة مترو اكباتان.

وأفاد خالدي بأن الحريق لم يسفر عن أضرار في أي قطار ولكنه لم يذكر بشكل تفصيلي أسبابه، تاركًا الأمر للجهات المسئولة لتحديد السبب.

وتعرضت إيران لسلسلة حرائق وانفجارات في الأشهر الماضية في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من البلاد والتي كان من أبرزها انفجار في مركز صحي في طهران أواخر يونيو والذي أسفر عن مقتل 19 شخصا.

وفي وقت سابق من مطلع يوليو شهدت إيران، سلسلة انفجارات ضخمة وحرائق لم تتوصل طهران حتى هذه اللحظة عن أسبابها.

وفي 11 يوليو هز انفجار غاز ضخم مبنى في العاصمة الإيرانية طهران مما أدى لإصابة شخص وقالت إدارة الإطفاء أن شخصا أصيب في الانفجار الذي وقع في قبو منزل قديم من طابقين تبلغ مساحته حوالي 60 مترا بشارع سبالان.

ويعود آخر هذه الحوادث إلى الرابع من سبتمبر الماضي حين أصيب أكثر من 200 شخص بانفجار قارورة لغاز الكلور محمولة على متن شاحنة في قرية زجيرة عليا التابعة لقضاء جرداول في محافظة إيلام غربي إيران.

كما وحدث انفجار في موقع ناتنز النووي، لم يسفر عن تسرب خطير مرعب، ولكن الانفجار تم في أحد أخطر المواقع الحيوية في البلاد، واختلفت الروايات وراء الحادث، من أنه مدبر من قبل جماعات مناوئة للسلطة إلى فرضيات تقول بأن الحادث نتيجة ظروف تقنية، ليست بتدخلٍ من أحد.