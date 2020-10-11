أذربيجان: مقتل 7 أشخاص في قصف أرميني على إقليم كاراباخ

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم، الأحد، عن قيام القوات الأرمينية بعمليات قصف استهدفت إقليم كاراباخ خلال الليل.
وقالت الخارجية الأذربيجانية، إن القصف أسفر عن مقتل 7 أشخاص.
فيما ذكرت النيابة العامة الأذربيجانية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأرمنية شنت هجوما صاروخيا على محطة مينجاتشيفير للطاقة الكهربائية.
وأوضحت النيابة العامة، أن محطة مينجاتشيفير للطاقة الكهربائية الموجودة هناك تعرضت للقصف الصاروخي من جانب أرمينيا.
ووفقا للنيابة العامة، تمكنت قوات الدفاع الجوي الأذربيجانية من اعتراض هذه الصواريخ.
وأشارت إلى أن مدينة مينجاتشيفير تقع على بعد 100 كيلومتر من منطقة القتال في كاراباخ.
وتعتبر محطة مينجاتشيفير الأكبر بين محطات الطاقة في جنوب القوقاز، وهي تزود جزءا كبيرا من أذربيجان بالكهرباء.
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