الولايات المتحدة: 54 ألفا و639 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة اليوم /الأحد/ إلى 7 ملايين و717 ألفا و932 حالة، وذلك عقب تسجيل 54 ألفا و639 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 214 ألفا و370 حالة، وذلك عقب تسجيل 618 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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