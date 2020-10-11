الولايات المتحدة: 54 ألفا و639 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة اليوم /الأحد/ إلى 7 ملايين و717 ألفا و932 حالة، وذلك عقب تسجيل 54 ألفا و639 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 214 ألفا و370 حالة، وذلك عقب تسجيل 618 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.