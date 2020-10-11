وفيات كورونا تتخطى 150 ألف حالة فى البرازيل

ووفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز، قالت وزارة الصحة البرازيلية إن عدد الوفيات يبلغ الآن 150 ألفا و198 حالة، وهو ثانى أعلى عدد وفيات فى العالم بعد الولايات المتحدة.
كما ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 5 ملايين شخص، حيث تحتل البرازيل المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة، وفى المرتبة الثالثة من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.
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