أذربيجان : مقتل 7 فى قصف أرمينى على قره باغ

واتهمت وزارة الخارجية الأذرية، القوات الأرمينية بشن الهجوم رغم الهدنة الإنسانية التى يفترض أن تكون سارية فى النزاع حول إقليم ناغورنى قره باغ. وكتبت الوزارة على حسابها بموقع "تويتر": "هجوم صاروخى جديد للقوات الأرمينية على منطقة سكنية فى غاندجا، ثانى مدن أذربيجان، أوقع سبعة قتلى و33 جريحًا". وأرفقت التغريدة بصور للدمار فى المدينة.

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