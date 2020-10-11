بايدن : لن أخسر الانتخابات إلا بالمغالطة

قال المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن "الطريقة الوحيدة التى يمكن أن يخسر بها الانتخابات أمام منافسه الجمهورى الرئيس دونالد ترامب، هى من خلال المغالطة"، وذلك قبل أن يوضح أنه سيقبل بنتيجة الانتخابات.





وخلال إحدى محطات حملته الانتخابية فى ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، شجع بايدن الناخبين المحتملين، وقال لهم: "تأكدوا من التصويت لأن الطريقة الوحيدة التى نخسر بها ذلك هى من خلال المغالطة"، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.

كما أشار بايدن إلى ما وصفه بمحاولات ترامب لتثبيط التصويت، بما فى ذلك التشكيك فى أمن التصويت عبر البريد، ومحاولات التشجيع على الترهيب المحتمل لمراقبى الانتخابات الجمهوريين.

وقال بايدن للصحفيين قبل مغادرته الولاية، إن تصريحاته "أخرجت قليلا من سياقها"، وأضاف "سأقبل نتيجة هذه الانتخابات".

وكان بايدن صرح من قبل بأن أكثر ما يقلقه هو محاولة ترامب "سرقة" الفوز، وجندت حملته مئات المحامين والمتطوعين لمنع الفوضى فى يوم الانتخابات، فيما اتهمت حملة ترامب بايدن بالكذب وإثارة المخاوف .