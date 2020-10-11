خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 58 إصابة جديدة بكورونا

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وكالة مكافحة الأمراض، إنه من بين الإصابات المحلية التى تم رصدها حديثًا، تم الإبلاغ عن 19 حالة فى سول و18 حالة فى إقليم كيونجكى المحيط بالعاصمة، بينما وصل عدد الحالات الوافدة التى تم رصدها حديثًا إلى 12، ليصل إجمالى عدد الحالات فى البلاد إلى 3373 حالة.

كما تم تسجيل حالتى وفاة جديدتين من الفيروس، ما رفع عدد المتوفين من المرض إلى 432.