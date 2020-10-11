مصرع 11 شخصا جراء الفيضانات العارمة في كمبوديا

أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث في كمبوديا خون سوخا اليوم الأحد مصرع 11 شخصا على الأقل جراء الفيضانات العارمة التي تشهدها البلاد منذ بداية الشهر الجاري.
وقال سوخا - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن 10 من الضحايا لقوا مصرعهم غرقا في مياه الفيضانات، فيما لقي الأخير مصرعه بسبب تعرضه لصاعقة برق، مضيفا أنه تم إجلاء مئات العائلات من منازلهم ونقلهم إلى مناطق مرتفعة للحفاظ على أرواحهم.
وأمر رئيس الوزراء هون سين، السلطات المحلية أمس الأول (الجمعة) بتقديم المساعدات للمتضررين من هذه الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا.
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