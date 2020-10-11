وحش كوريا الشمالية الجديد يثير غضب وخيبة أمل ترامب.. صور

ذكرت تقارير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب عن غضبه الشديد، بسبب ما كشف عنه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، من صواريخ جديدة متطورة في عرض عسكري أمس، السبت.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال مسئول أمريكي لم يذكر اسمه ـــ لمراسل الأمن القومي أليكس وارد: "ترامب غاضب حقًا من استعراض كوريا الشمالية لصواريخ، ويشعر بخيبة أمل من الزعيم الكوري الشمالي بعد محادثات سلام غير مثمرة".

وعُرضت تلك الصواريخ في عرض عسكري أقيم السبت، في العاصمة بيونج يانج بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 75 لحزب العمال الحاكم.

وأوضحت الصحيفة أن من بين المعدات العسكرية الجديدة التي عُرضت ما بدا أنه صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM) والذي أطلقوا عليه اسم "الوحش"، فضلا عن صاروخ باليستي جديد يطلق من الغواصات (SLBM).

ويُظهر التحليل المرئي للصواريخ البالستية العابرة للقارات الجديدة أنها أكبر من صاروخ هواسونج 15، الذي كان سابقًا أكثر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات تطورًا في كوريا الشمالية، والذي يستطيع أن يضرب أي مكان في الولايات المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الصاروخ الباليستي عابر للقارات الجديد، الذي يُفترض أنه صاروخ هواسونج 16، يبلغ طوله ما يقرب من 25-26 مترًا وقطره 2.5-2.9 مترًا، أي أكبر من صاروخ هواسونج 15 الذي تم اختباره مرة واحدة في نوفمبر 2017، وفقًا لمحللين.

كما أنه إذا تم تشغيله، فسيكون أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات متنقل في العالم، حيث إنه مصمم لحمل رؤوس حربية متعددة.

ويُعد هذا الاستعراض الأول الذي تقيمه كوريا الشمالية في عامين، كما أنه يأتي قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال المسئول الأمريكي إن واشنطن ملتزمة بأربعة التزامات تعهد بها ترامب وكيم في اجتماعهما التاريخي في يونيو من ذلك العام، بما في ذلك تعهد بيونج يانج بـ"العمل من أجل نزع الأسلحة النووية بالكامل من شبه الجزيرة الكورية".