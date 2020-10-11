مقتل وإصابة 4 أشخاص في اصطدام قطارين بـ أنقرة

أفادت وسائل إعلام تركية، بأن قطاري شحن في العاصمة أنقرة، أصطدما ببعضها بعضا، أمس السبت، ما أسفر عن مقتل وإصابة 4 أشخاص.

ووفقًا لوكالة "الأناضول" الرسمية، قال إسماعيل أوزدمير، الأمين العام للنقابة العمالية المتحدة لموظفي النقل، إن شخصين لقيا مصرعهما في الحادث، فيما أصيب اثنان، حيث كان السائقون هم الأشخاص الوحيدين بالقطارين، بعد أن خرجت العربات عن مسارها.

وفور وقوع الحادث، توجهت فرق الأمن التركي، والطواقم الطبية إلى المكان، لتقييم الحالة، وتقديم الخدمات الصحية.

فيما باشرت فرق الأمن التركي، تحقيقها، للوقوف على أسباب وقوع الحادث، بين قطارات الشحن في العاصمة أنقرة.

وفي ديسمبر 2018، اصطدم قطار فائق السرعة كان مسافرًا من أنقرة إلى مقاطعة قونية بوسط الأناضول بمحرك للسكك الحديدية، مما أسفر عن مقتل تسعة وإصابة العشرات.