نيبال تسجل 5 آلاف إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في نيبال تسجيل 5008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 105 آلاف و684 حالة.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 614 حالة.
وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن العاصمة كاتماندو هي المنطقة الأكثر تضررا حتى الآن حيث تضم ما يقرب من ثلثي إجمالي الإصابات في البلاد.
وسجلت مواقع رصد إحصائيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وصول الإصابات بالفيروس في العالم إلى 37 مليون و400 ألف إصابة بالفيروس حتى الأن.
فيما سجلت المواقع وصول عدد الوفيات بالفيروس في العالم إلى مليون و77 ألف حالة وفاة.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول ظهور بخطاب جماهيري منذ مغادرته المستشفى، أن بلاده تمتلك عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسيتم طرحه قريبا.
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