وفيات كورونا في البرازيل تتخطى 150 ألفا

أعلن المجلس الوطني لإدارات الصحة في البرازيل ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 150 ألفا و198 حالة، وذلك عقب تسجيل 559 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المجلس - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 26 ألفا و749 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين في جميع أنحاء البلاد إلى 08ر5 مليون شخص.

كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.