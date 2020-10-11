وفيات كورونا في البرازيل تتخطى 150 ألفا

أعلن المجلس الوطني لإدارات الصحة في البرازيل ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 150 ألفا و198 حالة، وذلك عقب تسجيل 559 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر المجلس - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 26 ألفا و749 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين في جميع أنحاء البلاد إلى 08ر5 مليون شخص.
كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وتعد الأرقام في البرازيل أسوأ بكثير مما هي عليه في أوروبا، ولكن الحياة في البرازيل تبدو وكأنها تعود إلى طبيعتها، فقد بدأت المتاجر والمطاعم وبعض المدارس في إعادة فتح أبوابها، على الرغم من الانتقادات الأولية حول طريقة تعامل الرئيس جايير بولسونارو مع الأزمة، وقلل من أهمية الفيروس منذ البداية، ارتفعت معدلات موافقته بالفعل بفضل المنح الحكومية السخية لنحو 60 مليون عامل غير رسمي.
السؤال هو ما إذا كان هذا الدعم سيستمر حيث تبدأ الحكومة في خفض المدفوعات بينما ترتفع البطالة، وفي أغسطس الماضي، دافع نائب الرئيس البرازيلي هاملتون موراو عن تعامل الحكومة مع الوباء، وألقى باللوم على عدم الانضباط بين البرازيليين بسبب الفشل في الحد من انتشار كوفيد -19 من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي.
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