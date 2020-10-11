تايلاند : مصرع 17 قتيلاً و30 مصابا فى اصطدام قطار بحافلة سياحية

ووفقًا لشبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، كانت الحافلة تقل 65 راكبًا، وكانت تعبر مسار السكة الحديد فى منطقة "تشاتشيونجساو" الكائنة على بعد 80 كيلومترا ـ 50 ميلا شرق العاصمة بانكوك ـ عندما وقع الحادث واصطدم القطار بها.
وبحسب الشبكة الأمريكية، قال المسئول الأمنى بالمنطقة، براتوينج يوكاسيم، إن الأمطار كانت تهطل بغزارة وقت وقوع الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، كما فتحت الشرطة تحقيقا للوقوع على أسباب وملابسات وقوع الحادث.
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