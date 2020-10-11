إسرائيل تسجل 887 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالى يتجاوز 290 ألف حالة

وبحسب الوزارة، فأن حصيلة الوفيات بلغت 1941 حالة بعد تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، فى حين تعافى ما يزيد على 226 ألفا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.