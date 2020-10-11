إصابات كورونا تتجاوز 37 مليونًا حول العالم

كما أظهرت بيانات الجامعة، أن عدد المتعافين من الفيروس تجاوز 25.7 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات المليون و71 ألف حالة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا والأرجنتين وإسبانيا وبيرو والمكسيك وفرنسا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلى والعراق.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.
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