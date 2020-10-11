كوريا الجنوبية : الإبقاء على الاتفاقيات مع بيونج يانج يعزز السلام

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، تأتى تصريحات الرئاسة الكورية الجنوبية بعد يوم من كشف كوريا الشمالية عن أسلحة استراتيجية جديدة. وفى بيان منفصل قالت وزارة الوحدة فى كوريا الجنوبية، والتى تتولى الشؤون عبر الحدود، إن خطاب الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون، الذى عبر فيه عن رغبته فى التعاون المستقبلى بين الجارتين سيؤدى إلى السلام وتحسين العلاقات.

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