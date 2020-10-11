إقليم قره باغ: الوضع مستقر ولكن الهدنة لا تزال هشة

وكانت أرمينيا وأذربيجان، قد تبادلتا اتهامات بشن هجمات جديدة على الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد التوصل إليه إثر مفاوضات طويلة جرت فى موسكو بعد أسبوعين من المعارك الكثيفة فى إقليم ناغورنى قره باغ.

وتهدف الهدنة، التى أُعلنت عقب محادثات ماراثونية فى موسكو برعاية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إلى وقف القتال للسماح للقوات المنتمية لعرق الأرمن فى الإقليم والقوات الأذربيجانية بتبادل الأسرى وجثث القتلى.