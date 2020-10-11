هاروتيونيان: إسرائيل مسؤولة عن الإبادة الجماعية في المنطقة

قال أرايك هاروتيونيان رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها دوليا، إن السلطات الإسرائيلية التي تزود أذربيجان بأسلحة هجومية، "مسؤولة عن الإبادة الجماعية في قره باغ".
وأضاف هاروتيونيان في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال مفاده أن القيادة الإسرائيلية تزعم بأنها لا تعلم باستخدام أذربيجان للطائرات الإسرائيلية بدون طيار، في العمليات الهجومية وقصف السكان المدنيين، وليس لأغراض دفاعية: "خلال حرب أبريل (تصعيد النزاع في 2016)، كانت السلطات الإسرائيلية تعلم أن الأسلحة الموردة لأذربيجان لم تستخدم لأغراض دفاعية بل لعمليات هجومية، وذلك لأن من استخدمها كانت مجموعة من المختصين وصلت من إسرائيل. لذلك، فإن هذه التصريحات هي استهزاء بالناس".
وتابع هاروتيونيان القول: "طبعا تعلم إسرائيل بذلك وتواصل عمليات الإمداد بالأسلحة. تتحمل سلطات إسرائيل، التي نجت هي نفسها من الإبادة الجماعية، أيضا المسؤولية عن هذه الإبادة الجماعية".
ووفقا له، فإن خطوات القيادة الإسرائيلية تثبت أن "القيم الإنسانية والإلهية تنتهك في العالم من أجل المال".
وقال هاروتيونيان: "ليس فقط سلطات إسرائيل، ولكن الدول الأخرى تعرف أيضا كل شيء عما يجري، وتواصل تزويد أذربيجان بالأسلحة".
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