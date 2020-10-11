إصابات كورونا في بريطانيا تتجاوز 593 ألفا ..والوفيات تقترب من 43 ألفا

كشف أحدث بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة وصل إلى 593 ألفا و565 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت لندن، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 42 ألفا و850 حالة.

ومر نحو 36 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وفي وقت سابق، قال نائب كبير المسئولين الطبيين في الحكومة البريطانية إن المملكة المتحدة عادت تقريبا إلى ما كانت عليه في مارس الماضي، حيث ارتفعت حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا بنسبة 50 في المائة خلال أسبوع في إنجلترا.

وقد قررت بريطانيا أن يتم منح رؤساء البلديات قدرا أكبر من التحكم في نظام اختبار وتتبع فيروس كورونا في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة ضمان دعمهم لقواعد العزل العام الجديدة الصارمة التي من المقرر تطبيقها غدًا الاثنين.

ووفقا ذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، أنه سيكون بوسع رؤساء البلديات نشر متطوعين محليين جدد للذهاب للمنازل ومطالبة الناس بالعزل الذاتي مضيفة أن تفاصيل الخطة نوقشت يوم السبت بين رئاسة الوزراء ورؤساء البلديات.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء بوريس جونسون بيانًا أمام البرلمان يوم الاثنين بشأن قيود العزل العام الجديدة المحتملة بعد أن تم منح أعضاء البرلمان دورًا أكبر بشأن قواعد كوفيد-19.

وذكرت وكالة أنباء "برس اسوسييشن" أن جونسون سيكشف في خطاب أمام البرلمان يوم الاثنين تفاصيل نظام جديد من ثلاثة مستويات من القيود سيتم تطبيقه اعتمادا على عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المتوقع إغلاق المطاعم في شمالي إنجلترا، حيث ستدفع الحكومة ثلثي أجور العمال بموجب خطة جديدة تم الكشف عنها يوم الجمعة.

وتخضع أجزاء من شمالي إنجلترا واسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية بالفعل لقيود محلية تختلف في كل بلد.