حزب العمال البريطانى : جونسون فقد السيطرة على جائحة كورونا

وفى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز" البريطانية، قال رينولدز إنه على الرغم من أن فرض مزيد من القيود بات أمرًا ضروريًا، إلا أن ذلك يجب أن يتم بالتزامن مع تقديم مساعدات مالية إضافية.

وأشار القيادى العمالى إلى وجود حالة من الغضب فى شمال انجلترا بشأن إبلاغ الصحف بالقيود الجديدة المتوقع تطبيقها اعتبارًا من غد الإثنين، قبل إجراء أى حوار بشأنها.

وفى سياق متصل، قال وزير الإسكان البريطانى روبرت جنريك، إن الحكومة تضع إطار عمل جديد لمناطق فى إنجلترا تشهد زيادة سريعة فى حالات الإصابة بكورونا، وهو من شأنه منح القادة المحليين مزيدًا من السلطات لمكافحة المرض.

وأضاف جنريك أن الحكومة لا تريد التحرك صوب فرض عزل عام على مستوى البلاد لكبح تفشى وباء كورونا، وأنها تريد بدلا من ذلك تمكين القيادات المحلية من العمل بشكل أوثق مع البرنامج الوطنى لإجراء الفحوص.