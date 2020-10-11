أستراليا تجرى محادثات مع عدة دول بشأن استئناف حركة السفر

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال موريسون إنه تحدث مع نظيريه فى اليابان وكوريا الجنوبية، إضافة لبعض الدول فى منطقة المحيط الهادى، بينما عقدت وزيرة خارجية أستراليا ماريس باين محادثات فى سنغافورة قبل أيام بشأن استئناف حركة السفر.
وأضاف موريسون فى مؤتمر صحفى بثه التلفزيون: "هناك عدد من الدول التى كان أداؤها جيدًا فى قطاع الصحة.. وأستراليا وتلك الدول من بين بلدان معدودة حققت نفس المستوى من النجاح".
وتابع قائلاً: "لكن علينا الحذر بشأن ذلك.. توخى الحذر الشديد. كورونا لم يذهب بعيدًا، فهو لا يزال هنا. ولم تقل شراسته اليوم عما كانت عليه قبل ستة أشهر مضت".
وكانت أستراليا أعلقت حدودها منذ مارس الماضى، لإبطاء انتشار فيروس كورونا، إلا أنها تسعى حاليًا لإنعاش قطاع السياحة للمساعدة فى إخراج البلاد من أول ركود تشهده فيما يقرب من ثلاثة عقود.
وعلى الرغم من أن أستراليا تمكنت من احتواء التفشى بصورة أفضل من دول أخرى، إلا أنها تشهد موجة ثانية من الانتشار الوبائى فى ولاية فيكتوريا، ما دعا للإبقاء على مدينة ملبورن تحت إجراءات عزل صارمة.
يذكر أن أستراليا سجلت، اليوم الأحد، 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينهم 12 فى ولاية فيكتوريا. وتوفى مريض آخر بالفيروس، مما رفع عدد وفيات المرض فى البلاد إجمالاً إلى 898 وفاة.
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