تسريبات كلينتون تفضح مؤامرات إدارة أوباما وقطر فى الشرق الأوسط

أعاد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، برفع السرية عن قضية تسريبات هيلارى كلينتون، ملف البريد الإلكترونى الذى كانت تستخدمه وزيرة خارجية الولايات المتحدة السابقة، للأضواء.





وفضحت إيميلات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مخططات ‏الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، وتواطؤه مع تنظيم الحمدين لنشر الفوضى فى الشرق الأوسط، ودعم ما عرف باسم ثورات الربيع العربي، بخلاف كشفها عن الدور القطرى المشبوه فى إشعال الأزمات فى دول وبلدان المنطقة.

وكشفت الإيميلات المخططات القطرية الخبيثة ضد الدول العربية، عن طريق ضخ أموال ‏فى مؤسسة كلينتون لصالح تمويل ما سمى بثورات الربيع العربى‎، بالإضافة إلى دعم قطر لجماعات إرهابية فى ليبيا.

وسلطت إحدى هذه الوثائق الضوء أيضا على وجود صلة بين الديموقراطية هيلارى ‏كلينتون وقناة الجزيرة القطرية التى مثلت الذراع الإعلامية لقطر فى تنفيذ مخطط ‏دعم الإرهاب والدعوة للفوضى فى الشرق الاوسط‎.‎

كما كشفت الوثائق أن هيلارى أجرت زيارة إلى الشبكة القطرية قبل سنوات وتضمن ‏برنامج زيارة الوزيرة الأمريكية السابقة اجتماع خاص في فندق "فور سيزونز" ‏مع "الجزيرة" القطرية مع وضاح خنفر والمدير العام لقناة الجزيرة الناطقة باللغة ‏الإنجليزية، توني بورمان، ثم لقاء مع أعضاء مجلس إدارة الجزيرة وكان في مقر ‏القناة وتضمنت المناقشات زيارة وفد الجزيرة إلى واشنطن في منتصف مايو، ‏واختتمت هذه الاجتماعات بلقاء مع رئيس الوزراء القطرى السابق حمد بن جاسم ‏آل ثانى، الذي يعد صاحب السلطة المطلقة فى قناة "الجزيرة‎".