عاجل.. إصابة نائب الرئيس الإيرانى بفيروس كورونا

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندى، إن على أكبر صالحى فى وضع مستقر ودخل الحجر الصحى. وسجلت إيران أكبر عدد من الإصابات بالمرض فى الشرق الأوسط. وإبرازا لخطورة الوضع، بث التلفزيون الرسمى لقطات لحفر 211 قبراً جديداً فى مقبرة خارج طهران استعداداً لدفن وفيات فيروس كورونا الجدد.

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