بعد تقديم طلب لـ أمريكا.. إسرائيل توجه صفعة لـ قطر بشأن شراء مقاتلات إف-35

قال وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستعارض أي بيع أمريكي لطائرات إف -35 لـ قطر، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

جاء ذلك ردًا على تقرير لوكالة "رويترز" والتي أفادت الأربعاء الماضي، بأن قطر قدمت رسميًا طلبًا للولايات المتحدة الأمريكية لشراء مقاتلات إف-35 والتي أعربت الإمارات منذ فترة عن رغبتها لشرائها.

ونقلت الوكالة عن 3 مصادر مطلعة قولها، إن الطلب لشراء المقاتلات الأمريكية تم تقديمه من الدوحة خلال الأسابيع الماضية.

وقال متحدث بوزارة الخارجية الأمريكية: "باعتبار هذا مسألة سياسية.. الولايات المتحدة لا تؤكد أو تعلق على المبيعات الدفاعية المقترحة قبل عرضها رسميًا على الكونجرس".

ولم ترد السفارة القطرية في واشنطن على طلب التعليق على الأنباء.

وأشارت "رويترز" إلى أنه في حال تمت تلك الصفقة، تهدد بتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل.

ويأتي الطلب القطري لشراء المقاتلات الأمريكية، بعد اتفاق أبرمته واشنطن مع أبوظبي في أغسطس الماضي على لبيع المقاتلات إف-35 إلى الإمارات كجزء من اتفاق السلام الذي وقعته الأخيرة مع إسرائيل بجانب وقف عمليات الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية الفلسطينية.

وتشعر إسرائيل بالقلق إزاء مد دول الخليج بتلك المقاتلات خشية على تفوقها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إن القلق حيال علاقات قطر بحركة حماس ظهر على السطح مرارًا بشأن مبيعات الأسلحة للدوحة.