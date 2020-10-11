رئيس وزراء الصين يدعو لتعزيز التعاون الدولي في مجال الأرصاد الجوية

دعا رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ" إلى تسريع الجهود لتحويل بلاده إلى قوة في مجال الأرصاد الجوية، وتعزيز التعاون الدولي، وزيادة قدرات الوقاية من الكوارث والحد والإغاثة منها.

وقال تشيانغ– في تصريحات، اليوم، بمناسبة الذكرى الـ 50 لإطلاق أقمار (فنغيون) للأرصاد الجوية- إن أقمار (فنغيون) الصناعية بنية تحتية فضائية مهمة للصين ورمز مهم لتحديث الأرصاد الجوية في البلاد، مؤكدا أهمية التركيز على الاستراتيجيات الرئيسية والمطالب الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق المزيد من الابتكارات، وتنفيذ التخطيط المتعلق بالأقمار الصناعية للأرصاد الجوية بشكل جيد.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الأرصاد الجوية، ودفع قدرات الوقاية من الكوارث والحد والإغاثة منها؛ لتوفير دعم قوي لحماية الحياة، وخدمة الإنتاج والتنمية والحفاظ على البيئة، وتقديم مساهمات أكبر لدفع التنمية عالية الجودة.