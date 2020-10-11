على مدار عام .. الاتحاد الأوربي يقدم 260 طن معدات إغاثة للسودان

ارتفع إجمالي الدعم الإغاثي العاجل من الاتحاد الأوروبي للسودان هذا العام إلى أكثر من ٢٦٠ طنًا، وذلك بعد وصول طائرة تحمل 120 طنا من مواد الدعم الطارئ للخرطوم مساء السبت، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السودانية. وقال مكتب الإتحاد الأوربي في السودان في بيان له أنه وملحقا للجسرين الجويين الإنسانيين المرتبطين بـجائحة كورونا في يونيو وحزمة فريق أوروبا لدعم حكومة السودان في الاستجابة للفيضانات في سبتمبر، وصلت 120 طنًا أخرى من معدات الإغاثة السبت ليكون مجمل الدعم الأوروبي حتى الآن 260 طنا.

ووصلت الإمدادات على متن طائرة منظمة انقاذ الطفولة المكتب الإقليمي في شرق وجنوب أفريقيا مستأجرة من الإتحاد الأوروبي إلى الخرطوم تحت أشراف سفير الإتحاد الأوروبي لدى السودان روبرت فان دن دول، ومحمد الفكي عضو مجلس السيادة، و لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية الإتحادية ود. أسامة أحمد عبدالرحيم وزير الصحة بالإنابة ، بالإضافة إلى والي الخرطوم وإلى نهر النيل.

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وقال بيان للاتحاد الاوربي إن مواد الإغاثة الأخيرة ستساهم في تحسين وضع المتضررين من الفيضانات من خلال توفير الخدمات الصحية المتنقلة والمواد غير الغذائية مثل مجموعات أدوات الطبخ وفرش النوم والناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية طويلة الأثر.

وقال ممثل الاتحاد الأوربي بالسودان إنه ورغم انحسار مياه الفيضانات، فلا يزال العديد من السودانيين يعانون من آثار الفيضانات .



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