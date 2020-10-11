إيران: إصابة رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي بـ كورونا

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن إصابة رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن صالحي جاءت نتيجة اختباره إيجابية، مشيرة إلى أن حالته العامة جيدة.

وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن اختبار علي أكبر صالحي جاء إيجابيا، ووفقًا للنصائح الطبية، تم عزله في المنزل للراحة.

وبحسب المنظمة، فإن حالة صالحي جيدة حاليًا، وتم وضعه تحت المراقبة يتابع باستمرار قضايا المنظمة.

وكان عدد كبير من المسؤولين في الحكومة والنواب في البرلمان بإيران قد أصيبوا بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة الماضي، فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد مع توجيه أوامر صارمة للمستشفيات تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقالت الصحة الإيرانية في بيان، إنها أصدرت أمرا بمنع إجراء أي عمليات جراحية في المستشفيات الإيرانية إلا للحالات الطارئة حتى إشعار آخر.