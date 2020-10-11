بعد إجراء نحو 134 ألف فحص.. الإمارات تسجل 1096 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجّلت دولة الإمارات، اليوم الأحد، قفزة جديدة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء أكثر من 133,935 فحصًا جديدًا على فئات مختلفة في المجتمع، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا، مما ساهم في الكشف عن أكثر من ألف إصابة جديدة.

وأوضحت الصحة الإماراتية، أنه تم رصد 1096 إصابة جديدة بفيروس كورونا تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 106229 حالة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل حالتي وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح بذلك عدد الوفيات 445 حالة.

وأضافت الصحة الإماراتية أنه تم شفاء 1311 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 97284 حالة.

جدير بالذكر أن الإمارات أصبحت أول دولة في العالم يتجاوز فيها عدد الفحوص المختبرية التي تم إجراؤها لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» العدد الإجمالي للسكان، وذلك بالنسبة للدول التي يتخطى عدد سكانها مليون نسمة، حيث تجاوز عدد الفحوص التي أجرتها المؤسسات الصحية في الدولة أكثر من 10 ملايين فحص.