كوريا الجنوبية تخفف إجراءات التباعد الاجتماعي بعد التحكم في وتيرة إصابات كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تخفيف مستوى التباعد الاجتماعي من المرحلة الثانية الحالية إلى الأولى؛ لتقديرها أنه تم التحكم في وتيرة زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أنها قررت الحفاظ على قواعد الحجر الصحي في المرافق العامة عالية الخطورة.

صدر هذا القرار خلال اجتماع تدابير (كوفيد-19) تحت رئاسة رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونج سيه-جيون، اليوم، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وقال جونج -في الاجتماع- "نظرا إلى انخفاض معدل الإصابات اليومي إلى حدود 60 إصابة خلال الأسبوعين الماضيين، ترى الحكومة أن هناك تراجعا في وتيرة تفشي الجائحة".

وأضاف "نظرا للعناء الذي يعاني منه الشعب الكوري الجنوبي من حملة التباعد الاجتماعي لفترة طويلة وتأثيرها السلبي على الوضع الاقتصادي في البلاد، أقرت الحكومة خفض مستوى التباعد الاجتماعي إلى المستوى الأول مع الحفاظ على إجراءات الحجر الصحي المعززة المستهدفة لأنشطة بعينها مثل التسويق المباشر بزيارة البيوت".

وأشار إلى أنه ستطبق في سول وضواحيها بعض الإجراءات الضرورية من بين قواعد المستوى الثاني من التباعد الاجتماعي، مثل الحفاظ على مسافة داخل المطاعم والمقاهي، مع فرض إجراءات الحجر الصحي في المرافق المفتوحة للجمهور.

وعبر جونج عن امتنانه تجاه المنظمات التي امتنعت عن تجمعاتها المخططة خلال فترة العطلة الطويلة، ومسئولي الشرطة الذين بذلوا جهودا في أيام العطلة؛ لمواجهة التجمعات غير الشرعية المحتملة.

وسبق أن فرضت الحكومة الكورية الجنوبية المرحلة الثانية من نظام التباعد الاجتماعي، خلال الفترة من 28 من الشهر الماضي حتى اليوم.