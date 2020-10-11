السعودية تترأس اجتماعا لقادة منظمة التجانس العالمي للأجهزة والمنتجات الطبية لبحث بناء القدرات

قال رئيس منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية المهندس علي بن محسن الضلعان، إن المملكة العربية السعودية - ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء والأمانة السعودية لمجموعة العشرين - تنظم بعد غدٍ، الثلاثاء، اجتماعًا عبر شبكة الفيديوكونفرانس مع قادة منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية وفرق العمل العلمية والفنية (GHWP)، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

وأوضح الضلعان - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، الأحد - أن الاجتماع سيناقش مراحل التقدم في خطة المنظمة الإستراتيجية وعمل التنظيمات والتشريعات الرقابية والمتطلبات الفنية من كل فريق عمل وكذلك بناء القدرات والكفاءات، لا سيما بعد تحوّل المنظمة من آسيوية إلى عالمية في مارس الماضي، موضحا أن الاجتماع سيستعرض الدور التكاملي بين الدول الأعضاء فيما يخص جائحة كورونا، بمشاركة رؤساء الفرق العلمية والفنية بالمنظمة ومنظمة الصحة العالمية، إضافةً إلى مشاركة المنتدى الدولي لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية (IMDRF) بعرضٍ حول التحديثات المتعلقة بجائحة كورونا.

وتعدّ منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية من أكبر المنظمات العالمية المشرِّعة في مجال الأجهزة والمنتجات الطبية، وتهدف إلى تطوير الأنظمة والتشريعات الرقابية بين الدول الأعضاء 31 دولة، وذلك من خلال دراسة المستجدات الرقابية في الأجهزة والمنتجات الطبية وإعداد اللوائح والأدلة الإرشادية عبر 9 فرق عمل علمية وفنية.

وتشارك المملكة في جميع فرق العمل العلمية والفنية في المنظمة بأعضاء متخصصين وذوي خبرات، كما تترأس فريقي عمل متطلبات ما قبل التسويق - البرمجيات الطبية، ونظام إدارة الجودة للأجهزة الطبية: التدقيق والتقييم.