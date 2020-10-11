الكويت تنتفض لمنع التجمعات بسبب كورونا.. وهذه حقيقة عودة الحظر الجزئي

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات العامة بوزارة الداخلية الكويتية، أن رجال الأمن فضوا عدة مناسبات في مناطق مختلفة لمخالفتهم القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بمنع التجمعات لاحتواء فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، أوضحت الإدارة في بيان لها، أنه يتم التعامل الفوري مع مخالفي قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات داخل البلاد وتطبيق القانون على الجميع.

ولفتت إلى أنه تم استدعاء أصحاب المنازل وتسجيل قضية بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وبشأن عودة الحظر الجزئي، كشف مصدر حكومي رفيع أن هذا الأمر بات قريبا، مع تزايد أعداد حالات الإصابة في غرف العناية المركّزة، التي ارتفعت بشكل ملحوظ في الأيام السابقة، علاوة على ارتفاع حالات الوفاة إلى 100 حالة في 30 يومًا.

وأكد المصدر أن قرار عودة الحظر الجزئي سيأتي لمحاولة وقف المناسبات الاجتماعية، لا سيما تجمعات الدواوين وغيرها، مشيرًا إلى أن القيادات الصحية اجتمعت أمس، لبحث اتخاذ الآليات المناسبة للوضع الصحي في البلاد والتصدي لجائحة كورونا.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة الصحية اجتماعها اليوم الأحد ، لبحث الأمر، واتخاذ ما يحافظ على سلامة الجميع وسترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لاتخاذ القرارات الصحية المناسبة في جلسته المقبلة الإثنين أو الخميس المقبل.