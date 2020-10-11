لإخماد الحرائق .. إقامة صلاة استسقاء في جميع مساجد سوريا.. فيديو

نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد البلاد، طلبًا للغيث وإخماد الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة بسوريا.
وأقيمت هذه الصلاة بدعوة من الرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت سوريا شهدت الأيام الماضية، حرائق ضخمة عززتها الظروف المناخية والجفاف والرياح الشديدة التي ضربت البلاد.
جاء ذلك بعد شهر من الحرائق التي التهمت عددا من المناطق الحراجية في سوريا.
وأعلن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في سوريا، المهندس محمد حسان قطنا أنه تم إخماد كل الحرائق التي نشبت من فجر يوم الجمعة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.
وأضاف قطنا أن عدد الحرائق بلغ 156 حريقا منها 95 في اللاذقية و49 في طرطوس و12 في حمص، لافتا إلى أن حريق موقع البلعة بحمص أخمد صباح اليوم وهو في طور المراقبة والتبريد.
وتواصل فرق الإطفاء والدفاع المدني الموجودة في مواقع الحرائق وبمشاركة مروحيات من الجيش عمليات التبريد في المواقع المحروقة بمحافظة اللاذقية للحيلولة دون تجددها.
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