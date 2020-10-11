أخبار اليمن : تصعيد عسكري جديد بالحديدة وغارات متواصلة

دوت الخليج -

تصعيد عسكري جديد بالحديدة وغارات متواصلة

كثفت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حين شن الطيران 21 غارة على 4 محافظات. تصعيد عسكري جديد بالحديدة وغارات متواصلةكثفت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حين شن الطيران 21 غارة على 4 محافظات. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 265 خرقاً بينها تحليق طائرتين حربيتين في أجواء حيس و 13 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية والفازة وحيس. وأفاد المصدر بأن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس و 40 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و208 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة. وذكر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة بني معاذ بمديرية سحار محافظة صعدة، وغارتين على منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بـ 14 غارة منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وشن غارتين على مديرية رحبة، وغارة على مديرية مدغل بمحافظة مأرب.

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