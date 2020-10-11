الفلبين : أكثر من 2500 إصابة جديدة و83 وفاة بسبب كورونا

وبحسب وكالة "رويترز"، أوضحت الصحة الفلبينية ارتفاع إجمالى حالات الإصابة بالمرض فى البلاد ارتفع إلى 339341 إصابة مؤكدة، ما يمثل أكبر عدد لحالات الإصابة بالوباء فى جنوب شرق آسيا. كما أكدت بيانات السلطات الصحية فى الفلبين ارتفاع أعداد الوفيات جراء الإصابة بوباء كورونا إلى 6321 وفاة.

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